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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FURKAN MEMİŞ

Furkan Memiş

Genç Parti
Furkan Memiş
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı