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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VADETTİN USLU

Vadettin Uslu

Genç Parti
Vadettin Uslu
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı