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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEZER BORA

Sezer Bora

Genç Parti
Sezer Bora
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı