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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASİN ALTIPARMAK

Yasin Altıparmak

Genç Parti
Yasin Altıparmak
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı