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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT YEŞİL

Murat Yeşil

Genç Parti
Murat Yeşil
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı