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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NASİH BÜLENT TOYBOY

Nasih Bülent Toyboy

Genç Parti
Nasih Bülent Toyboy
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı