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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARDA TAKMAZ

Arda Takmaz

Genç Parti
Arda Takmaz
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı