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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI METİN AKAR

Metin Akar

Genç Parti
Metin Akar
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı