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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEDAT SAKAR

Vedat Sakar

Genç Parti
Vedat Sakar
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı