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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDEM TAŞTEPE

Erdem Taştepe

Genç Parti
Erdem Taştepe
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı