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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ERCAN ARSLAN

Ali Ercan Arslan

Güç Birliği Partisi
Ali Ercan Arslan
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı