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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ FURKAN ÇETİN

Ali Furkan Çetin

Güç Birliği Partisi
Ali Furkan Çetin
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı