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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR UĞURLU

Uğur Uğurlu

Güç Birliği Partisi
Uğur Uğurlu
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı