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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN ERTEN

Ercan Erten

Güç Birliği Partisi
Ercan Erten
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı