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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA FURKAN BAKIŞ

Mustafa Furkan Bakış

Güç Birliği Partisi
Mustafa Furkan Bakış
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı