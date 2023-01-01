Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYTEKİN CİVELEK

Aytekin Civelek

Güç Birliği Partisi
Aytekin Civelek
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı