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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA IRMAK

Mustafa Irmak

Güç Birliği Partisi
Mustafa Irmak
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı