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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MİS KELEBEK KILIÇASLAN

Mis Kelebek Kılıçaslan

Güç Birliği Partisi
Mis Kelebek Kılıçaslan
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı