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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ İHSAN ÇORLU

Ali İhsan Çorlu

Güç Birliği Partisi
Ali İhsan Çorlu
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı