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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDİL ŞEN

Abdil Şen

Güç Birliği Partisi
Abdil Şen
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı