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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞERİF YILDIRIM

Mehmet Şerif Yıldırım

Güç Birliği Partisi
Mehmet Şerif Yıldırım
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı