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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HABİBE HAN

Habibe Han

Güç Birliği Partisi
Habibe Han
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı