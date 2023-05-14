-
Öztan Arslantaş
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
-
Bilal Taşan
Güç Birliği Partisi
Afyonkarahisar
-
Tahsin Dudak
Güç Birliği Partisi
Amasya
-
Harun Sedat Karnap
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Şener Koçak
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ertan Özdoğan
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Serkan Parmak
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Ferhat Sargın
Güç Birliği Partisi
Ardahan
-
Cemile Günaydın
Güç Birliği Partisi
Artvin
-
Sibel Durna
Güç Birliği Partisi
Bartın
-
Hayreddin Seven
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Aslı Han
Güç Birliği Partisi
Bayburt
-
Hüseyin Balta
Güç Birliği Partisi
Bilecik
-
Bekir Kefen
Güç Birliği Partisi
Bingöl
-
Göktan Ünver
Güç Birliği Partisi
Bitlis
-
Bilal Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Bolu
-
Ferah Çelik
Güç Birliği Partisi
Burdur
-
Emre Dişli
Güç Birliği Partisi
Çanakkale
-
Ömer Çakır
Güç Birliği Partisi
Denizli
-
Ensari Büyükhan
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Abdullah Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Düzce
-
Bora Başoğlu
Güç Birliği Partisi
Erzincan
-
Salih Güven
Güç Birliği Partisi
Eskişehir
-
Kadir Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Hanife Yavru
Güç Birliği Partisi
Giresun
-
Gülay Ekren
Güç Birliği Partisi
Gümüşhane
-
İsmail Efnan
Güç Birliği Partisi
Hakkari
-
İbrahim Ateşer
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Aliye Yüksel
Güç Birliği Partisi
Iğdır
-
Cüneyt Yıldırım
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Servet Bozkuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Musa Şabahat
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Üstündağ Önalan
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hakan İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mis Kelebek Kılıçaslan
Güç Birliği Partisi
Kahramanmaraş
-
Ramazan Turan
Güç Birliği Partisi
Karabük
-
Neslihan Kaplan
Güç Birliği Partisi
Karaman
-
Cengiz Satı
Güç Birliği Partisi
Kars
-
Eray İliş
Güç Birliği Partisi
Kastamonu
-
Türkan Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Kilis
-
Okan Bozkuş
Güç Birliği Partisi
Kırklareli
-
Muhsin Çekdemir
Güç Birliği Partisi
Kırşehir
-
Abdil Şen
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Habibe Han
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Mehmet Acay
Güç Birliği Partisi
Mardin
-
Ali Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Hamdüsena Eroğlu
Güç Birliği Partisi
Muş
-
Merve Kılınç
Güç Birliği Partisi
Niğde
-
Huriye Karnap Hartamacı
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Zehra Oğur
Güç Birliği Partisi
Rize
-
Abdullah Erdoğan
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Mehmet Gül Aslan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Fatma Soysal
Güç Birliği Partisi
Sinop
-
Abdulselam Avci
Güç Birliği Partisi
Şırnak
-
Mehmet Can Sağnak
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Aslı Hızır
Güç Birliği Partisi
Tunceli
-
Gülşah Gürbilek
Güç Birliği Partisi
Yalova
-
Özkan Çakat
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Zübeyde Alagöz
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
-
Zekeriya Demirkapu
Güç Birliği Partisi
Afyonkarahisar
-
Özer Turan
Güç Birliği Partisi
Amasya
-
Kadriye Kısak
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Fatih Mehmet Bıyık
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Volkan Alabağ
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Yegane Bal
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Resul Ekrem Apa
Güç Birliği Partisi
Ardahan
-
Muhittin Çekdemir
Güç Birliği Partisi
Artvin
-
Fatih Akın
Güç Birliği Partisi
Bartın
-
Veysi Emen
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Sevilay Balta
Güç Birliği Partisi
Bilecik
-
Nesrin Vural
Güç Birliği Partisi
Bingöl
-
Mustafa Tonbul
Güç Birliği Partisi
Bitlis
-
Ümit İpek
Güç Birliği Partisi
Bolu
-
İbrahim Aralı
Güç Birliği Partisi
Burdur
-
Hasan Akgün
Güç Birliği Partisi
Çanakkale
-
Aytekin Doğan
Güç Birliği Partisi
Denizli
-
Eşraf Haşimi
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Mustafa Furkan Bakış
Güç Birliği Partisi
Düzce
-
Mevlüt Akkafa
Güç Birliği Partisi
Erzincan
-
Aytekin Civelek
Güç Birliği Partisi
Eskişehir
-
Abdulkadir Erdil
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Seçkin İnam
Güç Birliği Partisi
Giresun
-
Serdar Bozkuş
Güç Birliği Partisi
Gümüşhane
-
Serdar Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Hakkari
-
Nur Seda Aslan
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Doğan Yüksel
Güç Birliği Partisi
Iğdır
-
Rıdvan Yıldırım
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Semire Dönmez
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Osman Karakuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Servet Sakcı
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Murat Özçil
Güç Birliği Partisi
Kahramanmaraş
-
Süleyman Tunçer
Güç Birliği Partisi
Karabük
-
Enes Kerem Şerefoğlu
Güç Birliği Partisi
Karaman
-
Songül Benzer
Güç Birliği Partisi
Kars
-
Arabkhan Aliyev
Güç Birliği Partisi
Kastamonu
-
Osman Durna
Güç Birliği Partisi
Kilis
-
Şeyhmus Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Kırklareli
-
Ali İhsan Çorlu
Güç Birliği Partisi
Kırşehir
-
Muhammet Demir
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Emrah Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Merve Çifçi
Güç Birliği Partisi
Mardin
-
Azelya Kısak
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Sena Nur Şerefoğlu
Güç Birliği Partisi
Muş
-
Yakup Demirkol
Güç Birliği Partisi
Niğde
-
Yeşim Sincar
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Bayram Başkan
Güç Birliği Partisi
Rize
-
Funda Doğan Helvacı
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Zeynep Küçük
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Serdar Alay
Güç Birliği Partisi
Sinop
-
Hüseyin Akıl
Güç Birliği Partisi
Şırnak
-
Emre Çil
Güç Birliği Partisi
Sivas
-
Levent Emre Eryiğit
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Mehmet Akif Çelik
Güç Birliği Partisi
Yalova
-
Devran Beşikçi
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Sedat Durgut
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
-
Buse Yeşim Sürgün
Güç Birliği Partisi
Afyonkarahisar
-
Yusuf Akgün
Güç Birliği Partisi
Amasya
-
Yusuf Semenci
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Tamer Avcı
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Buğra Enver Özdoğan
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hasan Önal
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Hacı Özbay
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Fikriye Sibel Demirel
Güç Birliği Partisi
Bingöl
-
Hasan Ünver
Güç Birliği Partisi
Bitlis
-
Yunus Bircan
Güç Birliği Partisi
Bolu
-
Haluk Tılfarlıoğlu
Güç Birliği Partisi
Burdur
-
Nagihan Kayaardı
Güç Birliği Partisi
Çanakkale
-
Soner Çalışkan
Güç Birliği Partisi
Denizli
-
Şahabettin Gülmüş
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
İdris Bozkuş
Güç Birliği Partisi
Düzce
-
Emre Boyacı
Güç Birliği Partisi
Eskişehir
-
İbrahim Küçükkoç
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Tahsin Murat Aktaş
Güç Birliği Partisi
Giresun
-
Harun Filik
Güç Birliği Partisi
Hakkari
-
Mustafa Ateşer
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Emel Çevik Uçan
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Zeyni Yıldırım
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Metin Ortakcı
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aykut Armağan
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Canberk Baltacı
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Harun Öğün
Güç Birliği Partisi
Kahramanmaraş
-
Gül Asya Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Karabük
-
Alpay Şahin
Güç Birliği Partisi
Karaman
-
Ferhat Uluk
Güç Birliği Partisi
Kastamonu
-
Murat Varol
Güç Birliği Partisi
Kırklareli
-
Merih Keskes
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Eser Baran
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Naciye Topalcık
Güç Birliği Partisi
Mardin
-
Mehmet Fatih Benzer
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Coşkun Karahasan
Güç Birliği Partisi
Muş
-
Dilek Altıkardeşler
Güç Birliği Partisi
Niğde
-
Elif Yaren Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Filiz Karaer
Güç Birliği Partisi
Rize
-
Murat Akasya
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Hamza Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Şırnak
-
Doğan Murat Şerefoğlu
Güç Birliği Partisi
Sivas
-
Nuri Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Mesut Yolcu
Güç Birliği Partisi
Yalova
-
Hacer Göllüce
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Osman Demirgüç
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
-
Nurettin Cem Gümüş
Güç Birliği Partisi
Afyonkarahisar
-
Ömrüye Keskiner
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Sedat Muğurtay
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Güneş Altuner
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İsmail Öztürk
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Buket Şenol
Güç Birliği Partisi
Batman
-
İsa Gök
Güç Birliği Partisi
Çanakkale
-
Hasan Karaaslan
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Okhay Filik
Güç Birliği Partisi
Eskişehir
-
Mahmut Cura
Güç Birliği Partisi
Giresun
-
İdris Türkmen
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Bahattin Özdemir
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Efe Ant Özdoğan
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Naim Şabahat
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yağmur Sarı
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sergen Bedel
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Acar
Güç Birliği Partisi
Kahramanmaraş
-
Ahmet Akkuş
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Gülden Akdaş
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Yusuf Elalmış
Güç Birliği Partisi
Mardin
-
Nurs Said Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Hasan Filik
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Aleyna Zeynep Fidan
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Mustafa Benzer
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Büşra Betül Kumlu
Güç Birliği Partisi
Sivas
-
Şeyhmus Yüksel
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Muhammed Murat Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Gürkan Nacar
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
-
Vahap Levent
Güç Birliği Partisi
Afyonkarahisar
-
Uğur Uğurlu
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Muzaffer Özer
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Bestami Çalık
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Meltem Parmak Yüksek Sig
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Hasan Türkmen
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Ekrem Çakır
Güç Birliği Partisi
Denizli
-
Osman Abakay
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Seda Durna
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Melisanur Ateşer
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Rukiye Atabey
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Osman Filik
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Sedat Terzi
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Remzi Erciyas
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Faruk İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Sincer
Güç Birliği Partisi
Kahramanmaraş
-
Özlem Demirkol
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Mehmet Mustafa Karaca
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Tuba Çifçi
Güç Birliği Partisi
Mardin
-
Hatice Çekiş
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Melis Şahin
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Doğukan Erdinç
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Kadir Kaya
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Akif Çoşkun
Güç Birliği Partisi
Sivas
-
Veziri Gülse Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Tokat
-
Hilmi Tunahan Demir
Güç Birliği Partisi
Zonguldak
-
Osman Kundak
Güç Birliği Partisi
Afyonkarahisar
-
Gülcan Yıldız
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Esra Ertunç
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mehmet Hakan Mert
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Derya Kocaman
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Emre Kaygu
Güç Birliği Partisi
Denizli
-
Ercan Erten
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Mustafa Irmak
Güç Birliği Partisi
Eskişehir
-
Ramazan Kalli
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Sevide Aroğlu
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Ayhan Kaplan
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Didar Bozkuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hacı Mustafa Ceviz
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Edanur Ekmekçioğlu
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hasret İlğen
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Halil Türkmen
Güç Birliği Partisi
Kahramanmaraş
-
Seyit Ahmet Kurnaz
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Büşra Han
Güç Birliği Partisi
Malatya
-
Mehmet Elalmış
Güç Birliği Partisi
Mardin
-
Bahriye Dağdelen
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Pınar Sevil Yasadur
Güç Birliği Partisi
Ordu
-
Fatma Güzel Kurnaz
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Zeliha Daylan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Ali Furkan Çetin
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Sefa Mağat
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
İpek Mert
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Muhammet Parmak Yüksek Sig
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Geylani Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Denizli
-
Pınar Uzar
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Muhammed Sabri Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Köksal Akkaya
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Fatih Karaaltun
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erkan Albayrak
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Üzeyir Yıldırım
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Bedriye İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Elif İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mevlüt Türkmen
Güç Birliği Partisi
Kahramanmaraş
-
Nimet Demir
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Emine Kanat
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Ümit Özkan
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Ümit Ceylan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Necla Gediktaş
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Burak Mağat
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Bülent Doğan
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Nurettin Lafcı
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Ahmet Kızılaslan
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Emirhan Kanat
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Melih Karabali
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Şemsihan Yıldırım
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gökhan Çınar
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Emre Dönder
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Soner Mükyen
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Evin Elalmış
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Kayğusuz
Güç Birliği Partisi
Kahramanmaraş
-
Cihan Çiçek
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Emine Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Ömer Burkankolu
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Zeynep Telkıran
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Murat Acar
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Taner Altun
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ufuk Kocaman
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Baver Baykara
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Tekin Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Murat Ş
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Mustafa Kök
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İbrahim Sert
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Murat Sevinçhan
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sami Aslan
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ercan Dilekçi
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şaziye Karabulut
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Dilek Ertürk
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Yasemin Güney
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Murat Dönmezler
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Ömer Satar
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hurşit Vatan
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ayşe Gürbilek
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Mehmet Kurt
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Şeyhmus Canpolat
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Ercan Kesen
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Hatice Kübra Yıldırım
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Musa Kaya
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Muhammet Dumrul
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Busem Kayim
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Serkan Yıkılmaz
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Burak Dayankoç
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Gözde Yüksekyayla
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Kazım Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Durak Telkıran
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Melih Kağan Özel
Güç Birliği Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ali Açıkgöz
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ayşegül Manav
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Abdurrahman Kurt
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Ahmet Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Abdurrahman Komi
Güç Birliği Partisi
Hatay
-
Sibel Mercimek
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Niyazi Kara
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kadir Tekavut
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nergis Gültepe
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yiğithan Koyuncu
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Faruk Tüzün
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
İrfan Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Yusuf Kartal
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Muhammed Samet Sevgili
Güç Birliği Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Serap Esra Telkıran
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Selim Büyükhan
Güç Birliği Partisi
Diyarbakır
-
Bekir Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
İsmet Alim Yıldırım
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hülya Önder
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zeki Akdoğan
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Alican Saldamlı
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kardelen Bilgin
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Şerif Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Ekrem Kama
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Ayşe Akın
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Ali Ercan Arslan
Güç Birliği Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hasan Demirel
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Veli Keskin
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Nejdet Bozdağ
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Talat Taşdirek
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Leyla Bozkuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Serhat Atabey
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emrullah Çevik
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Erol İlci
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Gülcan Şimşek
Güç Birliği Partisi
Mersin
-
Şahin Bezlek
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Sebahattin Acar
Güç Birliği Partisi
Antalya
-
Murat Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Ferdi Sepetcioğlu
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ferhat Cemal Bozkuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşe Akar
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gülsaat Çevre
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Ali Turhan
Güç Birliği Partisi
Konya
-
Mehmet Mustafa Doğan
Güç Birliği Partisi
Şanlıurfa
-
Serhat Boran
Güç Birliği Partisi
Antalya
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Gökhan Uğur Değirmenci
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Sıtkı Celen
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Görkem Benli
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Furkan Yılmaz
Güç Birliği Partisi
Konya
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Mustafa Akkaş
Güç Birliği Partisi
Antalya
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Yücel Arabacı
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ozan Yengin
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Aşkın Yılmaz
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Çiğdem Bal
Güç Birliği Partisi
Antalya
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Sevilay Uğuz
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nazire Türken
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Velat Taşdirek
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hatice Arabacı
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mehmet Can Asil
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Selim Yerdelen
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Ali Köksal
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Tarık Eren Şerefoğlu
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mustafa Doğramacı
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Agit Sarıkuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Necat Erginoğlu
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Volkan Mehmet Arslan
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Leyla Akdoğan
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Bahattin Güzel
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Furkan Ceviz
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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İbrahim Şeker
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Remzi Bozkuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Abdulkadir Yazıl
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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İbrahim Halil Ataç
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Dilek Yağmur
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Çağlar Seçilmiş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hilal Eltaş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Tolga Türken
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ayşe Burçin Tetik
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Emirhan Yılmaz
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Mehmet Külekci
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mehmet Şerif Sincar
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Coşkun Kurt
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Sümeyye Sultan Bozkuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Nazif Hezer
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Birsen Kuru
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ferdi Aslan
Güç Birliği Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Sinan Aydın
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Ahmet Sarıkuş
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Taha Baki
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Abdulvahap Karakoç
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yakup Akkurt
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Yavuz Selim Kurnaz
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Zeynep Özkara
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Sıraç Çifçi
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Bahattin Çoban
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hüseyin Kılınç
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Muhammet Akif Tunç
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Nuray Yıldırım
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hacı Özgür Öztürk
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Serap Yasadur
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Arife Durmaz
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Serdal Abacı
Güç Birliği Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Osman Gök
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Abdullah Can Altun
Güç Birliği Partisi
İstanbul 3. Bölge