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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAMZA TAŞDİREK

Hamza Taşdirek

Güç Birliği Partisi
Hamza Taşdirek
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı