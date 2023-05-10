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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KÖSE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KÖSE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
KELKİT
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KÖSE
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KÜRTÜN
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MERKEZ
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ŞİRAN
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TORUL
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KÖSE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖSE
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KÜRTÜN
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,959 | Katılım Oranı: %87.09
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %89.373,773 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.4270 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.08130 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.1147 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.021 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.021 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,163 | Katılım Oranı: %76.82
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %84.393,277 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %14.83576 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.7730 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,874 oy 0
Millet İttifakı
%0 352 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%71.14 3,019 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%20.15 855 oy 0
İyi Parti
%5.84 248 oy 0
Saadet Partisi
%1.41 60 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.04 44 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 8 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 7 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.07 3 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı