Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜLENT CİNDARİK

Bülent Cindarik

Hak ve Özgürlükler Partisi
Bülent Cindarik
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı