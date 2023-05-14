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Hikmet Can
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
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Gülsün Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
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Doğan Kaygalak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
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Zehra Belkıs Korkmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
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Hikmet Muti
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
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Faruk Aksümer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
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Kiymet Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
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İlyas Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge
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Serap Keleş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ankara 1. Bölge