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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEZGİN EREN

Sezgin Eren

Hak ve Özgürlükler Partisi
Sezgin Eren
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı