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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ADIGÜZEL

Hüseyin Adıgüzel

Hak ve Özgürlükler Partisi
Hüseyin Adıgüzel
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı