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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SADETTİN ETDÖĞER

Sadettin Etdöğer

Hak ve Özgürlükler Partisi
Sadettin Etdöğer
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı