Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLLER DİNDARİK

Güller Dindarik

Hak ve Özgürlükler Partisi
Güller Dindarik
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı