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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞAKİRE STERK

Şakire Sterk

Hak ve Özgürlükler Partisi
Şakire Sterk
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı