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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEKİR BAYDILLI

Bekir Baydıllı

Hak ve Özgürlükler Partisi
Bekir Baydıllı
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı