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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HANIM ÖZTÜRK

Hanım Öztürk

Hak ve Özgürlükler Partisi
Hanım Öztürk
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı