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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZGÜR KERPİÇ

Özgür Kerpiç

Hak ve Özgürlükler Partisi
Özgür Kerpiç
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı