Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NESİM DEMİR

Nesim Demir

Hak ve Özgürlükler Partisi
Nesim Demir
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı