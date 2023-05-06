SAKARYA - HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
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|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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