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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT KIRAK

Murat Kırak

Hak ve Özgürlükler Partisi
Murat Kırak
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı