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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEVAHİR KÖSE

Cevahir Köse

Hak ve Özgürlükler Partisi
Cevahir Köse
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı