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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF DEMİR

Yusuf Demir

Hak ve Özgürlükler Partisi
Yusuf Demir
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı