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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LEZGİN DUMAN

Lezgin Duman

Hak ve Özgürlükler Partisi
Lezgin Duman
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı