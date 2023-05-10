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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇUKURCA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇUKURCA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKURCA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,729 | Katılım Oranı: %72.55
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %63.514,843 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %26.772,041 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %6.82520 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %2.44186 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3426 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.129 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,244 | Katılım Oranı: %78.66
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %81.124,571 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %10.9614 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %7.99450 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,150 oy 0
Millet İttifakı
%0 569 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%63.97 4,875 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%16.86 1,285 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.35 865 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.32 329 oy 0
İyi Parti
%2.7 206 oy 0
Saadet Partisi
%0.45 34 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 15 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 12 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı