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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ATEŞ

Mehmet Ateş

Halkın Kurtuluş Partisi
Mehmet Ateş
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı