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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEKİR SAMİ ÖZTÜRK

Bekir Sami Öztürk

Halkın Kurtuluş Partisi
Bekir Sami Öztürk
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı