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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLAY BOZGUN

Gülay Bozgun

Halkın Kurtuluş Partisi
Gülay Bozgun
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı