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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURAK KAYA

Burak Kaya

Halkın Kurtuluş Partisi
Burak Kaya
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı