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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİNE OLKUN

Emine Olkun

Halkın Kurtuluş Partisi
Emine Olkun
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı