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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KENAN DUMLUDAĞ

Kenan Dumludağ

Halkın Kurtuluş Partisi
Kenan Dumludağ
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı