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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET GÜLTEPE

Mehmet Gültepe

Halkın Kurtuluş Partisi
Mehmet Gültepe
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı