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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESMA AVCI

Esma Avcı

Halkın Kurtuluş Partisi
Esma Avcı
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı